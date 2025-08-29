The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي يأسف لإصابة جنود في لبنان وبيروت تعلن مقتل جنديين

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يأسف “لإصابة” جنود لبنانيين نتيجة خلل فني حدث خلال غارة في جنوب لبنان استهدفت بنية تحتية لحزب الله.

وذكر الجيش اللبناني يوم الخميس أن جنديين قتلا وأصيب آخران إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية وانفجارها في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه في “أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين”.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الجمعة أنه هاجم الخميس “آلية هندسية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة.. خلال الغارة وقع خلل فني أسفر عن عدم انفجار الذخيرة وسقوطها على الأرض حيث وردت فيما بعد تقارير عن إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني. يجرى فحص إمكانية وقوع الحادث نتيجة انفجار الأسلحة الإسرائيلية”.

وأضاف “يبدي جيش الدفاع أسفه عن إصابة جنود الجيش اللبناني وسيتم التحقيق في الحادث”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

