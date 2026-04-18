الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل فلسطيني “بحوزته سكين” في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل شخص قال إنه كان يحمل “سكينا” تسلل إلى مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، غرب مدينة الخليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد تلقي بلاغ عن تسلل إرهابي مشتبه به إلى مستوطنة نيغوهوت، تم التعرف على إرهابي كان بحوزته سكين وتحييده”. وأفاد الجيش في وقت لاحق بـ”مقتل” الرجل، وهو من قرية فلسطينية مجاورة.

وفي بيان مقتضب، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للحكومة الاسرائيلية بمقتل “الشاب محمد احمد سويطي (25 عاماً) برصاص الاحتلال صباح اليوم، في بلدة افقيقيس غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل، وإحتجاز جثمانه”.

وحتى الساعة 13,50 (10,50 ت غ)، لم يكن الجيش الإسرائيلي ردّ بعد على استفسار من وكالة فرانس برس عما إذا كان سويطي قُتل برصاص جنود أو سكان مستوطنة نغوهوت.

وتصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بشكل حاد منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل حرب غزة.

وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 1061 فلسطينيا – كثير منهم مسلحون، بالإضافة إلى عشرات المدنيين – في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة.

وتشير إحصاءات إسرائيلية رسمية إلى مقتل ما لا يقل عن 46 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

