الجيش الإسرائيلي يباشر هدم 25 مبنى سكنيا في مخيم للاجئين في الضفة الغربية

باشرت جرّافات إسرائيلية الأربعاء هدم 25 مبنى تؤوي فلسطينيين في مخيم للاجئين، في ما قال الجيش الإسرائيلي إنه محاولة لاستئصال الجماعات المسلّحة في المناطق الشمالية من الضفة الغربية المحتلة.

المباني التي تؤوي نحو مئة عائلة، تقع في مخيم نور شمس حيث غالبا ما تسجّل اشتباكات بين مسلّحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

عملت الجرافات والآليات التابعة للجيش الإسرائيلي على هدم المباني الأربعاء في الصباح الباكر، فارتفعت في الهواء سحب الغبار الكثيف، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات الهدم تندرج في إطار عملية ضد المسلّحين.

وأفاد الجيش فرانس برس في بيان “بعد نشاط متواصل لقوات الأمن الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب في منطقة نور شمس في شمال السامرة، أمر قائد القيادة المركزية آفي بلوط بهدم مبان عدة تلبية لاحتياجات تشغيلية واضحة وضرورية”.

وتابع البيان “لقد أصبحت مناطق في شمال السامرة مركزا رئيسيا للنشاط الإرهابي، يعمل من داخل مناطق مدنية مكتظة بالسكان”.

ويهودا والسامرة هو الاسم الذي تطلقه السلطات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

في وقت سابق من العام، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية قال إنها تهدف إلى تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلّحة في مخيمات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك نور شمس وطولكرم وجنين.

وقال الجيش الأربعاء “بعد مرور عام على بدء عمليات الجيش في المنطقة، ما زالت القوات تعثر على ذخيرة وأسلحة وعبوات ناسفة تستخدمها منظمات إرهابية، وتعرّض جنود الجيش للخطر وتعوق حرية التحرك العملياتية”.

في كانون الأول/ديسمبر، أفادت تقارير لوكالة فرانس برس بتوجّه سكان المباني المستهدفة لأخذ مقتنياتهم منها، وقد أشار كثر إلى عدم وجود أي مكان يذهبون إليه.

تندرج عمليات الهدم في إطار استراتيجية إسرائيلية أوسع نطاقا ترمي إلى تسهيل وصول المركبات العسكرية داخل المخيمات المكتظة للاجئين في الضفة الغربية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.

بعد قيام دولة إسرائيل وبعد حرب العام 1948 التي أدت إلى نزوح وتهجير آلاف الفلسطينيين، أُنشئت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ودول عربية مجاورة.

حينها كانت الخيام مأوى للاجئين. لكن مع مرور الوقت والسنوات، تحولت تلك الخيام إلى مساكن معظمها بني من الطوب. ودفع ازدياد عدد السكان إلى بناء مزيد من الطوابق.

وتتوارث أجيال السكان في المخيمات صفة اللاجئ.

ويعتقد كثر أن إسرائيل تسعى إلى تدمير فكرة المخيمات بذاتها، وتحويلها إلى أحياء عادية من المدن المجاورة، وذلك لتصفية قضية اللاجئين.

