الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.

وفي وقت لاحق أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنهم أطلقوا صاروخين باليستيين على تل أبيب، في ما وصفوه بأنه “رد أولي” على الهجمات الإسرائيلية على اليمن.

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة من على بعد آلاف الكيلومترات شمالا باتجاه إسرائيل، في ما تقول إنها أعمال تضامنية مع الفلسطينيين.

وترد إسرائيل بقصف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحُديدة الحيوي. وأدى القصف الإسرائيلي الأحدث إلى مقتل مسؤولين حوثيين كبار، بمن فيهم رئيس حكومتهم.

ودأب الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، على مهاجمة سفن في البحر الأحمر منذ بداية حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وتالا رمضان – إعداد دعاء محمد ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

