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الجيش الإسرائيلي يعلن “القضاء” على عنصر من حزب الله في شرق لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه “قضى” على عنصر في حزب الله يتهمه بالضلوع في “توجيه” مجموعات في سوريا لإطلاق قذائف نحو هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية، وذلك في غارة جوية على منطقة البقاع بشرق لبنان.

وقال الجيش في بيان إن إحدى طائراته “هاجمت مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على المدعوم حسام قاسم غراب”، مشيرا الى أن الأخير “قام بتوجيه خلايا إرهابية في سوريا لإطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان” التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وفتح حزب الله “جبهة إسناد” لقطاع غزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023. واستمر التصعيد عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية قرابة عام، وتحوّل مواجهة مفتوحة اعتبارا من أواخر أيلول/سبتمبر 2024.

وأبرم الجانبان اتفاقا لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. الا أن إسرائيل واصلت تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا الجنوب والبقاع، وأبقت على قواتها في خمسة مرتفعات لبنانية قرب الحدود معها.

وتشدد الدولة العبرية على أنها لن تسمح للحزب المدعوم من طهران بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تلقّى خلالها ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية والقيادية، خصوصا اغتيال أمينه العام السابق حسن نصرالله.

والثلاثاء، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش وضع خطة تطبيقية لسحب سلاح الحزب قبل نهاية العام الحالي، في خطوة غير مسبوقة منذ نزع سلاح المجموعات المسلحة التي شاركت في الحرب الأهلية في البلاد (1975-1990).

وتأتي هذه الخطوة على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة في لبنان. 

ها/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية