الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية صواريخ على إسرائيل وتشن هجمات على خطوط الشحن البحري فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

واعترضت إسرائيل معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها الجماعة أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات ردا على ذلك.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)