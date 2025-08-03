الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات دهم في جنوب سوريا

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن قواته نفذت عمليات دهم في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان المحتلة، وضبطت أسلحة واستجوبت أفرادا يشتبه في تورطهم بتهريب أسلحة.

وقال الجيش إن قواته “أكملت الليلة الماضية مهمة شملت استجوابا ميدانيا لعدد من المشتبه بهم في تهريب أسلحة في منطقة حضر جنوب سوريا” قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأشار بيان الجيش الى أن قواته دهمت “أربعة مواقع بشكل متزامن، وعثرت على العديد من الأسلحة التي كان يهرّبها المشتبه بهم”، مرفقا ذلك بمقاطع مصوّرة ظهر فيها جنود إسرائيليون بزيهم العسكري داخل مركبات مدرعة، بينهم قوة راجلة خلال عمليات ليلية.

وأكد أن قواته “تواصل عملياتها لمنع تمركز أي عناصر إرهابية في سوريا بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين وسكان مرتفعات الجولان على وجه الخصوص”.

وتعد هذه العملية الأحدث في سلسلة من النشاطات الميدانية التي قامت بها الدولة العبرية خلال الأشهر الماضية.

وعقب إطاحة فصائل معارضة بحكم الرئيس السوري بشار الأسد أواخر العام 2024، تقدمت القوات الاسرائيلية الى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق.

وفي تموز/يوليو، شنّت إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في دمشق والسويداء تعود للسلطات السورية الجديدة، على خلفية اشتباكات طائفية في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.

وسبق للدولة العبرية أن أكدت أنها لن تسمح للسلطات السورية باستهداف الأقلية الدرزية، أو نشر قوات عسكرية في جنوب البلاد بمحاذاة الجولان.

لبا/ها/كام