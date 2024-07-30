الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد قادة حزب الله في غارة على بيروت

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قتلت أكبر قائد عسكري في حزب الله فؤاد شكر، المعروف أيضا باسم “السيد محسن”، في منطقة بيروت.

وذكر البيان أن فؤاد كان بمثابة الذراع اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وكان مستشاره لعمليات الحرب.

وأضاف البيان “فؤاد شكر أشرف على هجمات حزب الله على إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر”، قائلا إنه مسؤول عن مقتل 12 طفلا في مجدل شمس في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ونفت جماعة حزب الله المسلحة تورطها في الهجوم.