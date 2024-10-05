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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من مقاتلي حماس في لبنان

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل عضوين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال ضربات في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمد حسين علي المحمود، الذي قال إنه كان يمثل الذراع التنفيذية للحركة في لبنان.

وأضاف أن سعيد علاء نايف علي، عضو الجناح العسكري للحركة في لبنان، قُتل أيضا في عملية إسرائيلية.

وأكدت كتائب القسام مقتل اثنين من مقاتليها في أعقاب غارات جوية إسرائيلية في لبنان، لكنها أعلنت اسمين مختلفين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية