The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الإسرائيلي يقتل 15 في غزة وترامب يتوقع ردا من حماس على اقتراح وقف إطلاق النار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 15 فلسطينيا على الأقل قتلوا خلال الليل في غارة جوية إسرائيلية على القطاع، وذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن ترد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اقتراحه “الأخير” لوقف إطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة.

وقال مسؤولون بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منطقة خيام غرب المدينة عند الثانية صباحا تقريبا، مما أسفر عن مقتل 15 فلسطينيا تقطعت بهم السبل جراء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، تجمع فلسطينيون لأداء صلاة الجنازة قبل دفن القتلى الذين سقطوا خلال الليل.

وقالت الفتاة ميار الفار (13 عاما) بينما كانت تنتحب بكاء على شقيقها محمود الذي كان من بين القتلى إن وقف إطلاق النار يقترب لكن بعد أن فقدت أخيها. وأضافت “كانوا عملوه من زمان قبل ما افقده!”.

وذكرت امرأة إن أبن شقيقها ويدعى أشرف قُتل أيضا.

وقالت “يا عالم وقفوا لنا شلال الدم… بدناش (لا نريد) المساعدات اللي قتلت ولادنا وقتلت شبابنا، بيكفي يا عالم، بيكفي خلاص. والله العظيم قلوبنا انكوت. احنا بنطالب العالم بدناش أكل، بدناش أكل، بدنا يوقفوا شلال الدم، بدنا يوقفوا الحرب هدي عنا”.

وذكر ترامب في وقت سابق أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت حماس ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلن ترامب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع حماس، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب.

وقالت حماس، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
58 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية