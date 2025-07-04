الجيش الإسرائيلي يقتل 15 في غزة وترامب يتوقع ردا من حماس على اقتراح وقف إطلاق النار

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من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 15 فلسطينيا على الأقل قتلوا خلال الليل في غارة جوية إسرائيلية على القطاع، وذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن ترد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اقتراحه “الأخير” لوقف إطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة.

وقال مسؤولون بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منطقة خيام غرب المدينة عند الثانية صباحا تقريبا، مما أسفر عن مقتل 15 فلسطينيا تقطعت بهم السبل جراء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، تجمع فلسطينيون لأداء صلاة الجنازة قبل دفن القتلى الذين سقطوا خلال الليل.

وقالت الفتاة ميار الفار (13 عاما) بينما كانت تنتحب بكاء على شقيقها محمود الذي كان من بين القتلى إن وقف إطلاق النار يقترب لكن بعد أن فقدت أخيها. وأضافت “كانوا عملوه من زمان قبل ما افقده!”.

وذكرت امرأة إن أبن شقيقها ويدعى أشرف قُتل أيضا.

وقالت “يا عالم وقفوا لنا شلال الدم… بدناش (لا نريد) المساعدات اللي قتلت ولادنا وقتلت شبابنا، بيكفي يا عالم، بيكفي خلاص. والله العظيم قلوبنا انكوت. احنا بنطالب العالم بدناش أكل، بدناش أكل، بدنا يوقفوا شلال الدم، بدنا يوقفوا الحرب هدي عنا”.

وذكر ترامب في وقت سابق أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت حماس ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلن ترامب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع حماس، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب.

وقالت حماس، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه.