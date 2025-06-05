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الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

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القاهرة (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس شن هجمات على أهداف لجماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع ثلاث غارات.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة بعد أول ضربات لمعقل حزب الله منذ أكثر من شهر.

وطلب الجيش الإسرائيلي في وقت سابق يوم الخميس من السكان إخلاء أربع مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل شن غارات على ما وصفها بمواقع تحت الأرض تابعة لحزب الله ومخصصة لتصنيع طائرات مسيرة بتمويل من إيران.

وفر الآلاف مما تسبب في ازدحام مروري في منطقة تأثرت بشدة في الحرب التي استمرت عاما بين إسرائيل وحزب الله وانتهت بوقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني.

وتأتي الهجمات عشية عيد الأضحى الذي يبدأ الجمعة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان على إكس إن الضربات “أثارت ذعرا وخوفا متجددين ليلة عيد الأضحى”.

وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون بالهجوم في بيان. وقال “إن هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من حزب الله.

ويتبادل الحزب وإسرائيل الاتهامات بعدم الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار. وبدا وقف إطلاق النار هشا في الأشهر الأخيرة.

ووجهت إسرائيل ضربات موجعة لجماعة حزب الله خلال الحرب، حيث قتلت آلافا من مقاتليها، ودمرت جزءا كبيرا من ترسانتها، وقضت على قياداتها العليا، بمن فيهم حسن نصر الله الأمين العام السابق للجماعة.

وعلى صعيد آخر، حذر الجيش الإسرائيلي سكان قرية في جنوب لبنان طالبا منهم إخلائها، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على إكس.

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