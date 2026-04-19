الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة أراض يسيطر عليها في جنوب لبنان

من معيان لوبيل

القدس 19 أبريل نيسان (رويترز) – نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد وللمرة الأولى خريطة لخط انتشاره الجديد داخل لبنان مما سيؤدي إلى بسط سيطرته على عشرات القرى اللبنانية التي بات معظمها خاليا من السكان، وذلك بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين اللبنانيين أو من جماعة حزب الله المدعومة من إيران. واتفقت إسرائيل ولبنان يوم الخميس على وقف لإطلاق النار في القتال الدائر بين إسرائيل والجماعة اللبنانية. وتوسطت الولايات المتحدة في التوصل لهذا الاتفاق.

ويهدف الاتفاق إلى إتاحة المجال أمام مفاوضات أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مع إبقاء القوات الإسرائيلية في مواقع متقدمة داخل جنوب لبنان. وجاء الاتفاق في أعقاب أول محادثات مباشرة منذ عقود بين إسرائيل ولبنان في 14 أبريل نيسان.

ويمتد خط الانتشار الوارد في الخريطة من الشرق إلى الغرب، ويتوغل لما بين خمسة و10 كيلومترات من الحدود داخل الأراضي اللبنانية، حيث تقول إسرائيل إنها تعتزم إنشاء ما تصفها بالمنطقة العازلة.

ودمرت القوات الإسرائيلية قرى لبنانية في المنطقة، قائلة إن هدفها هو حماية المدن التي تقع في شمال إسرائيل من هجمات حزب الله. وأنشأت إسرائيل مناطق عازلة في سوريا وفي غزة، حيث تسيطر على أكثر من نصف القطاع.

وقال الجيش في بيان مصاحب للخريطة “تعمل خمس فرق، إلى جانب قوات البحرية الإسرائيلية، في وقت واحد إلى الجنوب من خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان، بهدف تفكيك مواقع البنية التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله ومنع أي تهديدات مباشرة للمناطق السكنية في شمال إسرائيل.”

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)