الجيش الباكستاني يقتل 22 مسلحا في شمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني الجمعة أن قوات الأمن قتلت 22 مسلحا في اشتباكات مع مسلحين في شمال غرب البلاد، كما قُتل طفل أيضا في تبادل إطلاق النار.

وجاء في بيان صادر عن الجيش “نُفذت عملية عسكرية مشتركة الثلاثاء بين قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون (..) أسفرت عن تبادل كثيف لإطلاق النار” قُتل فيه المسلحون.

وجرت هذه العملية في منطقة خيبر قرب الحدود مع أفغانستان، وأسفرت عن مقتل طفل أيضا.

وأعرب رئيس الوزراء شهباز شريف عن “حزنه لاستشهاد طفل يبلغ من العمر عشر سنوات، بسبب إطلاق نار غير مبرر من الإرهابيين”، بحسب ما جاء في بيان.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة الهجمات التي تتبنى حركة طالبان باكستان العديد منها في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

وتتهم باكستان أفغانستان بتوفير ملاذ آمن للمسلحين، منذ عودة طالبان لحكم أفغانستان عام 2021، وهو ما تنفيه كابول.

وقد أدى ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين ووقوع اشتباكات متكررة.

