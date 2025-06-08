الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

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أعلن الجيش الروسي الأحد شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لدونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

ويشكل دخول الجيش الروسي لمنطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق) والذي لم تؤكده أوكرانيا، إخفاقا رمزيا جديدا للقوات الأوكرانية التي تواجه صعوبات على الجبهة على صعيد العديد والعتاد.

وقال الجيش عبر تلغرام إن “وحدات من الفرقة 90 المدرعة (…) بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك”، مستخدما تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك بعد إعلان ضمها.

ولم تعلق كييف الى الآن على هذه المعلومات، لكن السلطات الإقليمية في مدينة دنيبرو أشارت الى سقوط قتيل في قصف روسي لبلدة ميجيفسكا غير البعيدة من منطقة دونيتسك.

كذلك، أعلنت موسكو السيطرة على قرية زاريا الصغيرة في منطقة دونيتسك.

وفي ما يتجاوز البعد الرمزي، يمكن أن تكون لهذا التقدم الذي سجلته القوات الروسية قيمة استراتيجية ميدانية، في وقت تدفع الولايات المتحدة نحو مباحثات دبلوماسية بين موسكو وكييف سعيا الى وضع حد للنزاع.

ويرى بعض المراقبين أن الروس قد يكونون عازمين على المضي في تقدمهم في المنطقة، بحيث يلحقون خسائر بمنظومة الدفاع الأوكرانية في حوض دونباس، الامر الذي يشكل أولوية أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

– “أخطار عديدة” –

وقبل الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كان نحو ثلاثة ملايين شخص يقيمون في منطقة دنيبروبتروفسك، حوالى مليون منهم في العاصمة الاقليمية دنيبرو التي تتعرض على الدوام لضربات روسية بمسيرات وصواريخ.

وأطلقت روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على العاصمة الإقليمية دنيبرو صاروخ “اورشينيك” المتوسط المدى، مؤكدة إصابة موقع صناعي عسكري.

ولجأ عدد كبير من أوكرانيي دونيتسك ولوغانسك الى مدينة دنيبرو في المرحلة الأولى من هجوم القوات الروسية.

وقال المحلل العسكري الأوكراني اوليكسي كوبيتكو إن تقدما روسيا في منطقة دنيبروبتروفسك ينطوي “على أخطار عديدة بالنسبة الى روسيا تفوق فوائده” بسبب “استحالة تركيز عدد كاف من القوات لتحقيق اختراق”.

وقبل بضعة أسابيع، أكد هذا الخبير لوكالة فرانس برس أن “الجيش الروسي لا يملك قوات ووسائل ضرورية لتنفيذ عمليات واسعة النطاق”.

ويأتي إعلان الهجوم الجديد في وقت تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بعرقلة عملية تبادل للأسرى كانت مقررة نهاية هذا الاسبوع، وشكلت النتيجة الوحيدة الملموسة لمفاوضات مباشرة عقدت بداية الأسبوع، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من بدء الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022.

لكن هذه المفاوضات التي جرت في اسطنبول بهدف التوافق على هدنة تشجعها واشنطن، لم تفض الى أي تقارب في المواقف.

وسلم الوفد الروسي كييف قائمة مطالب في مقدمها انسحاب قواتها من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها، وتراجع أوكرانيا عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والحد من حجم قواتها المسلحة.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء هذه الشروط بأنها “إنذارات” غير مقبولة.

بور/ب ق/الح