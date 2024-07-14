الجيش السوري يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في غارات إسرائيلية

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(رويترز) – أعلن الجيش السوري مقتل جندي وإصابة ثلاثة بجروح في غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية وبناية سكنية في دمشق في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

وقال الجيش في بيان “انطلق العدوان (الإسرائيلي) من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق فيما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عددا غير قليل منها”.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا حيث تزايد نفوذ طهران هناك منذ أن بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي انطلقت شرارتها في عام 2011.

وزادت الهجمات الإسرائيلية على سوريا بعد بدء الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين من سوريا باتجاه شمال إيلات يوم السبت. وأوضح أنه تم اعتراضهما.

وتابع “قصف جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الليل أحد مراكز القيادة العسكرية السورية ومواقع للبنية التحتية. وعلاوة على ذلك تم قصف أهداف إرهابية تستخدمها وحدة الدفاع الجوي للجيش السوري”.