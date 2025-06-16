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الحزب الحاكم في تركيا يقترح تغييرات ضريبية وتوسيعا لصلاحيات أردوغان

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إسطنبول (رويترز) – أظهرت مسودة مشروع قانون يوم الاثنين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا طرح مشروع قانون على البرلمان يهدف إلى الحد من بعض الإعفاءات الضريبية وإدخال تغييرات على تطبيقات ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض المركبات ويقترح أيضا توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

والتوسيع المقترح لصلاحيات الرئيس مخصص لتحديد التغيير على معدلات ضريبة الاستهلاك الخاصة للمركبات تبعا لحجم المحرك وسعته وقدرة البطارية.

وأشارت المسودة إلى أن التعديلات المقترحة لن تغير سعر السوق للمركبات والسيارات المعنية.

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