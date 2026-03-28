The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الحوثيون يؤكدون شن هجوم على إسرائيل لأول مرة في الحرب الحالية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) – أكدت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم السبت شن هجوم على إسرائيل للمرة الأولى خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية الحالية على إيران، مما يشير إلى دخولهم في الصراع ويزيد من احتمالات اندلاع مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.

وكانت إسرائيل قد ذكرت في وقت سابق أنها تعمل على اعتراض صاروخ قادم من اليمن.

وقالت جماعة الحوثي إن الهجوم “بدفعة من الصواريخ الباليستية” جاء “نظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين”.

وأضافت أن عملياتها “سوف تستمر… حتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة”.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية