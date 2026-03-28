الحوثيون يؤكدون شن هجوم على إسرائيل لأول مرة في الحرب الحالية
القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) – أكدت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم السبت شن هجوم على إسرائيل للمرة الأولى خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية الحالية على إيران، مما يشير إلى دخولهم في الصراع ويزيد من احتمالات اندلاع مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.
وكانت إسرائيل قد ذكرت في وقت سابق أنها تعمل على اعتراض صاروخ قادم من اليمن.
وقالت جماعة الحوثي إن الهجوم “بدفعة من الصواريخ الباليستية” جاء “نظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين”.
وأضافت أن عملياتها “سوف تستمر… حتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة”.
