The Swiss voice in the world since 1935
الخارجية الأمريكية: ندعم رفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا.

وأضاف المتحدث "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".

(تغطية صحفية تيمور أزهري – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

