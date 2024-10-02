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الخارجية الأمريكية: واشنطن نظمت رحلة جوية لمغادرة بيروت الأربعاء

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة نظمت رحلة جوية من بيروت إلى إسطنبول يوم الأربعاء للسماح للأمريكيين بمغادرة لبنان وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن نحو سبعة آلاف مواطن أمريكي في لبنان سجلوا أسماءهم لدى الحكومة لتلقي معلومات عن مغادرة البلاد، رغم أن ليس كل هؤلاء يبحثون عن المساعدة للمغادرة.

وتابع أن رحلة يوم الأربعاء اتسعت لنحو 300 شخص وحملت نحو 100 أمريكي وأفراد أسرهم مضيفا أن واشنطن تعمل مع شركات الطيران منذ يوم السبت لتوفير مقاعد للأمريكيين على الرحلات التجارية.

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