The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الخارجية الفرنسية: لا يوجد سبب لإجراء تغيير في طاقمنا الدبلوماسي في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس (رويترز) – ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس أنه لا يوجد لدى فرنسا أي سبب لإجراء تغييرات في طاقمها الدبلوماسي في الشرق الأوسط في هذه المرحلة.

وقال المتحدث للصحفيين “لا يوجد أي سبب لتغيير طاقمنا الدبلوماسي في الوقت الحالي، لكننا نتابع الوضع عن كثب”.

وجاءت التصريحات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أنها ستسحب موظفين لها من الشرق الأوسط نتيجة لتهديدات أمنية دون أن تحددها.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية