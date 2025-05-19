الخطوط الجوية القطرية تسجل أرباحا سنوية قياسية بلغت ملياري دولار

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية الاثنين عن زيادة في أرباحها الصافية السنوية بنسبة 28 في المئة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2,15 مليار دولار أميركي، وذلك بعد أيام من إبرام صفقة كبيرة مع شركة بوينغ خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران المملوكة للدولة بدر محمد المير “تعد هذه النتائج التي حطمت الأرقام القياسية دليلا على العمل الجاد والمهارة والتفاني الذي تقوم به جميع أقسام مجموعة الخطوط الجوية القطرية”.

كما سجلت خدمات الشحن التابعة للخطوط الجوية القطرية زيادة في الإيرادات بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفقا لما ذكرته الشركة.

وأضاف المير، وفق بيان الخطوط القطرية، “نجحنا في تنفيذ شراكات استراتيجية متعددة في قطاع الطيران، لكي تظل المجموعة مرنة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية”.

وخلال جولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي، أشاد ترامب بالطلب “القياسي” للخطوط الجوية القطرية لشراء 160 طائرة من بوينغ، وذلك خلال توقيعه عددا من الاتفاقيات إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال البيت الأبيض لاحقا إن الخطوط القطرية ستلتزم بـ”اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ 787 دريملاينر و777X المصنوعة في الولايات المتحدة والمزودة بمحركات من جي إي أيروسبيس”.

ويتضمن الطلب 130 طائرة دريملاينر و30 طائرة بوينغ 777-9، التي لا تزال قيد التصديق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.

كما يتضمن الطلب خيارات لشراء 50 طائرة إضافية من طراز 787 و777X، وفقا لبيانات من بوينغ والخطوط الجوية القطرية.

وفي شباط/فبراير الماضي، وافقت السلطات الأسترالية على استحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة بنسبة 25 في المئة في شركة “فيرجن أستراليا”، ما أضاف منافسة أجنبية إلى قطاع الطيران في البلاد الذي تهيمن عليه شركة “كانتاس” الوطنية.

وفي آب/أغسطس 2024، استحوذت الخطوط القطرية على حصة بنسبة 25 في المئة في شركة “إيرلينك”، وهي ناقل جوي مستقل في جنوب أفريقيا.

والعام الماض]، أعلنت الخطوط القطرية عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 1,7 مليار دولار بعد زيادة سنوية بنسبة 39 في المئة، وهو رقم قياسي آخر.

كب/ع ش/كام