الخطوط الكندية تستأنف رحلاتها بعد تدخل الحكومة لإنهاء إضراب

أعلنت الخطوط الجوية الكندية استئناف رحلاتها تدريجا الأحد، عقب تدخل الحكومة لإنهاء إضراب 10 آلاف من مضيفاتها ومضيفيها بدأ السبت ويُشلّ حركة أكبر شركة طيران في البلاد.

وقالت “إير كندا” في بيان إن مجلس العلاقات الصناعية الكندي “أمر إير كندا باستئناف عملياتها، وجميع أطقم الطيران في إير كندا وإير كندا روج (شركة الطيران المنخفضة الكلفة التابعة لها) بالعودة إلى العمل قبل الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (18,00 بتوقيت غرينتش) في 17 آب/أغسطس 2025”.

وتتوقع شركة الطيران استئناف رحلاتها تدريجا بدءا من مساء الأحد. ومع ذلك، حذرت من أن عودة الحركة إلى طبيعتها ستستغرق أياما، مع احتمال إلغاء بعض الرحلات خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة.

وأضرب مضيفو “إير كندا” عن العمل صباح السبت مطالبين بتحسين أجورهم.

وأدى الإضراب إلى إلغاء مئات الرحلات.

وحذّر الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام الذي يمثلهم من أن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى تُجبرهم الحكومة على العودة إلى العمل.

وأضاف أن مطالب الاتحاد تتعلق بالحصول على بدل مالي مقابل ساعات العمل على الأرض وأثناء صعود المسافرين إلى الطائرات إذ انها غير مدفوعة الأجر حاليا، بالإضافة إلى زيادة الأجور.

تُقل شركة طيران “إير كندا” 130 ألف مسافر يوميا، وتُسيّر رحلات مباشرة إلى 180 مدينة حول العالم.

