الداخلية السورية: توقيف شخصين من تنظيم الدولة الاسلامية ضالعين بتفجير مسجد في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين توقيف شخصين، قالت إنهما من تنظيم الدولة الاسلامية، بتهمة الضلوع في تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في 26 كانون الأول/ديسمبر أسفر عن 8 قتلى.

وأشعل تفجير المسجد تظاهرات دامية في المناطق ذات الغالبية العلوية في الساحل على وقع مخاوف من جولة جديدة من العنف الطائفي كتلك التي شهدتها المنطقة في آذار/مارس بحق مدنيين علويين، بعدما اتهمت السلطات أنصارا مسلحين للرئيس المخلوع بشار الأسد بمهاجمة قوات الأمن.

وقالت الداخلية في بيان “نفذت وحداتنا الأمنية في محافظة حمص…عملية أمنية محكمة ألقت خلالها القبض على أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي والمسؤولين عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب”.

وأضافت الداخلية أنها ضبطت بحوزتهما “عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر مختلفة إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية”.

وكانت جماعة جهادية باسم “سرايا أنصار السنة” تبنّت التفجير في المسجد. وهذه هي المرة الثانية التي تنسب فيها السلطات تفجيرا تبنّته هذه الجماعة، لتنظيم الدولة الاسلامية، بعد تفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق في حزيران/يونيو أسفر عن مقتل 25 شخصا.

ويرى خبراء أن تنظيم “سرايا أنصار السنة” الذي تمّ تشكيله بعد إطاحة الأسد، يعتبر واجهة لتنظيم الدولة الاسلامية، مرجحين وجود روابط بينهما.

بعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق عام 2014، تعرّض تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا. لكن عناصره الذين انكفأوا إلى البادية السورية المترامية، يواصلون تنفيذ هجمات دامية بين الحين والآخر.

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، أسفر هجوم شنّه عنصر من قوات الأمن ونسبته واشنطن إلى تنظيم الدولة الاسلامية، عن مقتل ثلاثة أميركيين بينهم جنديان في تدمر(وسط)، كان الأوّل من نوعه منذ وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة في نهاية 2024.

وأعلنت الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا ضدّ التنظيم منذ العام 2014، مذّاك عن عدة ضربات استهدفت مواقع له في سوريا، آخرها في 11 كانون الثاني/يناير.

وأعلنت الداخلية السورية من جهتها عن تنفيذ أكثر من عشر عمليات أمنية ضد خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في دمشق وريفها وادلب وحلب وحمص، بعضها بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وشملت العمليات تفكيك خلايا وتوقيف مشتبه بهم ومصادرة احزمة ناسفة واسلحة وذخائر ومواد متفجرة وطائرات مسيرة وتوقيف قيادات بارزة في التنظيم.

وأفادت السلطات الجمعة عن توقيف شخص وصفته بـ”العسكري العام لولاية الشام” في التنظيم.

