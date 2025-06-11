الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 31 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات

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أعلن الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن 31 فلسطينيا قتلوا الأربعاء بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات وسط القطاع.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إن “طواقمنا والمسعفين نقلوا 31 شهيدا على الأقل ونحو 200 إصابة إثر اطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية وطائرات الكواد كابتر (المسيرة) باتجاه آلاف المواطنين الذين تجمعوا قرب مفترق الشهداء (نتساريم)، وجسر وادي غزة”.

ولفت إلى أنهم “كانوا في طريقهم للحصول على مواد غذائية من مركز المساعدات الأميركي” قرب جسر وادي غزة.

وأوضح بصل أن القتلى والمصابين نقلوا إلى كل من مستشفى الشفاء في مدينة غزة والعودة في مخيم النصيرات.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

ولا يمكن وكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى التي يعلنها الدفاع المدني بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام في قطاع غزة.

وأوضح بصل أن الفلسطينيين بدأوا يتجمعون منذ ساعات الفجر الأولى، مضيفا أن الدبابات الإسرائيلية “أطلقت النار عدة مرات ثم حوالي الساعة 5,30 كثفت إطلاق النار بالتزامن مع إطلاق النار بكثافة من طائرات كواد كابتر باتجاه المواطنين”.

وأشار إلى أن المسيرات الإسرائيلية “واصلت إطلاق النار على المواطنين الجوعى ما أوقع هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا والجرحى” مضيفا أنه “لا يزال مئات المواطنين في المناطق القريبة من نتساريم وجسر وادي غزة يحاولون الوصول إلى مركز المساعدات رغم أن الاحتلال يطلق النار بين وقت وأخر”.

وأكد المدير العام لمستشفى الشفاء الطبيب محمد أبو سليمة لوكالة فرانس برس أنه “وصل إلى مستشفى الشفاء 24 شهيدا و96 إصابة برصاص الاحتلال”.

بدوره، أكد مستشفى العودة في بيان نقل سبعة قتلى وأكثر من 100 إصابة “من محيط مركز المساعدات قرب جسر وادي غزة”.

– تكثيف العمليات الإسرائيلية –

وشهد قطاع غزة سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة منذ فتحت “مؤسسة غزة الإنسانية” نقاط توزيع مساعدات فيه في 27 أيار/مايو، فيما تواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بسبب الظروف الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وسمحت إسرائيل أخيرا باستئناف بعض عمليات التسليم بعد منعها لأكثر من شهرين، وبدأت العمل مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة أُنشئت بدعم كامل من إسرائيل والولايات المتحدة. إلا أن الوكالات الإنسانية انتقدت المؤسسة، ورفضت الأمم المتحدة العمل معها، مشيرة إلى مخاوف بشأن ممارساتها وحيادها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء إن “العمليات العسكرية الإسرائيلية ازدادت في الأيام الأخيرة، مع الإبلاغ عن سقوط عدد كبير من الضحايا”.

وفي أحدث حصيلة بثتها الثلاثاء وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة قتل 54981 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023.

ولفتت الوزارة إلى أنه قتل ما لا يقل عن 4649 شخصا، منذ 18 آذار/مارس عندما انهارت هدنة هشة استمرت لشهرين بين حماس وإسرائيل.

وشنت إسرائيل حربا هي الأعنف على قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1218 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

بور-ع ز-لبا/الح/غ ر