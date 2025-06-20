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نقاش
الديمقراطية السويسرية

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

لطالما وُجدت في سويسرا غابات ومروج وينابيع مياه تُدار بشكل مشترك بين أفراد المجتمع منذ قرون. القواعد التي يتبعها المزارعون والمزارعات في كانتون فاليه لإدارة أراضيهم المشتركة منذ عام 1483 أصبحت اليوم جزءًا من المعرفة التي نال أصحابها جائزة نوبل.

لكننا نعيش اليوم في اقتصاد عالمي مترابط. فهل ازدادت أهمية هذه الموارد المشتركة، أو ما يُعرف بالـ ( Commons)، في ظل هذا الواقع الجديد؟
هل تنطبق الفكرة مثلاً على العالم الرقمي؟
أم أن هذه المفاهيم تفقد أهميتها شيئًا فشيئًا؟

يسعدني سماع رأيك!

اقرأ.ي أيضًا مقالنا حول كيفية تحول إدارة الموارد المشتركة في سويسرا إلى جزء من المعرفة العالمية

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نوبل

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توربل السويسرية … من تقليد محلي إلى نموذج دولي لمعالجة الفجوة الرقمية

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نوبل

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توربل السويسرية … من تقليد محلي إلى نموذج دولي لمعالجة الفجوة الرقمية

تم نشر هذا المحتوى على قرية توربل الصغيرة في كانتون فاليه أصبحت بفضل اهتمام الباحثين محط أنظارالعلماء في جميع أنحاء العالم.

طالع المزيدتوربل السويسرية … من تقليد محلي إلى نموذج دولي لمعالجة الفجوة الرقمية
رسم توضيحي لعدد من الأشخاص يشتركون في سحب عمارة سكنية

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التعاونيات السويسرية: أساس الاستدامة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية 

تُعتَبَر سويسرا بِحَق بلد التعاونيات. وهنا، لا يتخلل مبدأ التعاون قطاعها الاقتصادي فحسب، ولكنه يشكل جذور سياستها أيضا.

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كارل بوركلي

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كارل بُركلي… السويسري الذي علّم الديمقراطيّةَ المباشرة للولايات المتّحدة الأمريكيّة

تم نشر هذا المحتوى على مرّ طريق الديمقراطية المباشرة للولايات المتحدة عبر زيورخ. وارتبط ذلك إلى حدّ كبير بالرائد الاشتراكي السويسري كارل بوركلي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية