ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

لطالما وُجدت في سويسرا غابات ومروج وينابيع مياه تُدار بشكل مشترك بين أفراد المجتمع منذ قرون. القواعد التي يتبعها المزارعون والمزارعات في كانتون فاليه لإدارة أراضيهم المشتركة منذ عام 1483 أصبحت اليوم جزءًا من المعرفة التي نال أصحابها جائزة نوبل.

لكننا نعيش اليوم في اقتصاد عالمي مترابط. فهل ازدادت أهمية هذه الموارد المشتركة، أو ما يُعرف بالـ ( Commons)، في ظل هذا الواقع الجديد؟

هل تنطبق الفكرة مثلاً على العالم الرقمي؟

أم أن هذه المفاهيم تفقد أهميتها شيئًا فشيئًا؟

يسعدني سماع رأيك!

اقرأ.ي أيضًا مقالنا حول كيفية تحول إدارة الموارد المشتركة في سويسرا إلى جزء من المعرفة العالمية

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