الذهب يتخطى مستوى 3500 دولار للمرة الأولى في تاريخه

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تخطّت أونصة الذهب عتبة 3500 دولار الثلاثاء للمرّة الأولى في تاريخها على وقع الحرب التجارية والتوتّرات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول التي أدّت إلى تراجع بورصة وول ستريت.

وبلغ سعر أونصة الذهب عند الساعة 7,30 بتوقيت غرينيتش 3467,87 دولارا بعدما وصلت في وقت أبكر إلى 3500,10 دولار.

يستفيد الذهب من توتر البورصات ولا سيما وول ستريت بسبب هجمات دونالد ترامب المتكررة على رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وأيضا بسبب الشكوك المستمرة بشأن الحرب التجارية.

الدليل الجديد على التصعيد بين بكين وواشنطن هو تأكيد الصين مجددا الثلاثاء معارضتها الصارمة لأي اتفاق يوقع بين الولايات المتحدة ودول أخرى لن يخدم مصالحها.

والمستثمرون في حال ترقب للتداعيات الملموسة الأولى الناجمة عن الحرب التجارية مع اقتراب نشر التوقعات الاقتصادية الجديدة من صندوق النقد الدولي الثلاثاء.

وكونه الملجأ الآمن في ضوء الاضطرابات التجارية التي أثارها دونالد ترامب مطلع نيسان/أبريل تحول المستثمرون منذ أسابيع إلى شراء الذهب مع احتمال أن يكون للرسوم الجمركية تأثير تضخمي مما سيخفض قيمة الدولار الذي يوفر الذهب الحماية مقابله.

زاب/م ن-ليل/ص ك