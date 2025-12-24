The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا الأربعاء متجاوزا 4500 دولار للأونصة، في سوق مدفوعة بمخاطر جيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا ومع توقع مواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.

وارتفع سعر الذهب إلى 4519.78 دولارا لكل 31,1 غراما، بعدما قفز سعره بأكثر من 70% منذ مطلع العام 2025.

كذلك، بلغ سعر الفضة والنحاس أيضا مستويات قياسية جديدة الثلاثاء، فيما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أيار/مايو 2008.

ويعود ارتفاع أسعار المعادن جزئيا إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية بين واشنطن وكراكاس، مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بأنه سيكون من “الحكمة” أن يتنحى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة.

من جهة أخرى، يتوقع المستثمرون أن يواصل الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة في العام 2026، وذلك عقب البيانات الأخيرة التي أظهرت ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

دان/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية