الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بمنع إسرائيل من احتلال غزة

(رويترز) – طالبت الرئاسة الفلسطينية يوم الجمعة الإدارة الأمريكية بمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني “نطالب المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد”.

وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز “ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة والتي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب المزيد من المجازر وعمليات التدمير”.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صباح يوم الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله، على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير دعاء محمد)