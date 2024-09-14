الرئيس الأسد يكلّف وزيرا سابقا تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا

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كلّف الرئيس السوري بشار الأسد السبت وزير الاتصالات السابق محمّد غازي الجلالي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وشغل الجلالي منصب معاون وزير الاتصالات بين عامي 2008 و2014 عندما عُيّن وزيراً للاتصالات حينذاك حتى عام 2016.

وفي حزيران/يوليو فاز حزب البعث الحاكم مجدداً بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في رابع انتخابات تُجرى في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة.

وبحسب الدستور تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.

والجلالي من مواليد دمشق 1969 وحاصل إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس القاهرة المصرية.

وتسلّم الجلالي مناصب عدة خلال السنوات الماضية في القطاعين العام والخاص، منها رئاسته الجامعة السورية الخاصة في دمشق منذ عام 2023، ورئاسة مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ عام 2019.

وتنتظر الجلالي صعوبات عدة ومزمنة على خلفية استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية بعد أكثر من 13 سنة على بدء النزاع في بلاده التي يعيش أكثر من تسعين بالمئة من سكانها تحت خطّ الفقر بحسب الأمم المتحدة.

وستواجه حكومته مزيداً من الصعوبات بعد سنوات من الجمود السياسي رغم انحسار المعارك في كثير من المناطق، إضافة لتحدّيات عسكرية مرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي والقصف المتكرر في سوريا على وقع الحرب في غزة.

مون/غد