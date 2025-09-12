The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء المجر يبحثان في ابوظبي علاقات البلدين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، علاقات التعاون وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

واستعرض الزعيمان خلال لقاءهما في أبوظبي “أوجه التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بجانب المجالات الثقافية، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية في البلدين”.

كما أبدى الزعيمان “حرصهما المشترك على مواصلة العمل من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة”.

ويحتفل البلدان خلال العام الجاري بمرور 35 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

واستعرض الجانبان “عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها”، مؤكدين “دعمهما للجهود كافة التي من شأنها ترسيخ أسس الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي”.

هت

