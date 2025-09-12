الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء المجر يبحثان في ابوظبي علاقات البلدين

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، علاقات التعاون وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

واستعرض الزعيمان خلال لقاءهما في أبوظبي “أوجه التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بجانب المجالات الثقافية، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية في البلدين”.

كما أبدى الزعيمان “حرصهما المشترك على مواصلة العمل من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة”.

ويحتفل البلدان خلال العام الجاري بمرور 35 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

واستعرض الجانبان “عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها”، مؤكدين “دعمهما للجهود كافة التي من شأنها ترسيخ أسس الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي”.

