الرئيس الإماراتي يؤكد لروبيو موقف بلاده “الثابت الرافض” لتهجير الفلسطينيين

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أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء على موقف بلاده “الثابت الرافض” لتهجير الفلسطينيين، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في آخر محطات جولته الشرق أوسطية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن بن زايد تأكيده خلال لقائه روبيو في أبوظبي على “موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

وشدد الرئيس الإماراتي على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة “بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة”، مؤكدا على أهمية العمل على “تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي”.

وغادر روبيو الإمارات التي وصلها صباحا آتيا من السعودية في المحطة الأخيرة من جولته على الشرق الأوسط التي هيمن عليها اجتماع بين وفدين أميركي وروسي عُقد الثلاثاء في الرياض.

وتأتي هذه الزيارة قبيل قمة مصغرة تستضيفها الرياض الجمعة بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن، لمناقشة الردّ على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

واقترح ترامب وضع قطاع غزة المدمر جراء 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، تحت سيطرة الولايات المتحدة ونقل سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى دول أخرى، ولا سيما الأردن ومصر اللتين عارضتا ذلك.

وأكّد روبيو الإثنين خلال اجتماعه في الرياض مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنّ أيّ ترتيبات في قطاع غزة يجب أن “تسهم في الأمن الإقليمي”، على ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.

ودعت واشنطن التي ترفض أي دور لحماس في مستقبل قطاع غزة، الدول العربية المعارضة لأي خطة لنقل الفلسطينيين خارج غزة، إلى اقتراح بدائل لمقترح ترامب.

لب/ع ش/دص