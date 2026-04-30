الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أبوظبي سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والعراق وإقليم كردستان خصوصا، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ الشيخ محمد بحث مع بارزاني “مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة وإقليم كردستان خاصة وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين”.

كما تبادلا “وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

