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الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس جنوب السودان

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة مساء السبت، أنّ الرئيسين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، “علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجنوب السودان والفرص المتاحة لتوسيع آفاقها خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية”.

وأضافت أنّ الرئيسين تناولا “عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

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