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الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره من أفريقيا الوسطى ويبحثان علاقات التعاون

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى  فوستان آرشانج تواديرا وبحثا إمكانات تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة مساء الخميس أنّ الرئيسين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، “توسيع آفاق التعاون خاصة الاقتصادي والتجاري والاستثماري والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وأكّد الشيخ محمد خلال اللقاء “حرص الإمارات على مواصلة بناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها والعالم”.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على “دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإفريقيا الوسطى إلى الأمام بما يعود بالخير على البلدين ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل”، على ما ذكرت الوكالة.

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