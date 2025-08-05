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الرئيس الفيليبيني يبرم اتفاقيات دفاعية في الهند

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وقّعت الفيليبين والهند على مجموعة اتفاقيات أمنية الثلاثاء تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين اللذين يحاولان التعامل مع التوترات مع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واستُقبل الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس بحفاوة مع بدء زيارته التي تستمر خمسة أيام إلى الهند والتقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي.

وأبرم الزعيمان اتفاقيات تشمل تعزيز العلاقات بين قواتهما المسلحة في وقت تشارك سفن حربية هندية حاليا بدوريات في بحر الصين الجنوبي مع نظيراتها الفيليبينية لأول مرة.

وعززت الفيليبين التعاون الدفاعي مع عدد من حلفائها خلال العام الماضي بعد سلسلة مواجهات مع الصين في الممر المائي المتنازع عليه.

وقال مودي لماركوس في خطاب “الهند والفيليبين دولتان صديقتان باختيارهما وشريكتان بحكم المصير … من المحيط الهندي وصولا إلى الهادئ، توحدنا قيمنا المشتركة”.

وتأتي زيارة ماركوس بعدما اشترت الفيليبين منظومة صواريخ “براهموس” من طراز كروز فرط صوتية، في أول عملية تصدير من هذا النوع تقوم بها نيودلهي. ويتوقع بأن يبدأ تسليمها في نيسان/أبريل بموجب اتفاق بقيمة 375 مليون دولار تم التوقيع عليه عام 2022.

وأفاد ماركوس بأن الطرفين انخرطا في محادثات “واسعة النطاق ومثمرة واستشرافية”.

وقال “عبّرنا عن رضانا حيال الوتيرة السريعة التي يجري فيها تحديث (المنظومة) الدفاعية الفيليبينية وتوسيع إمكانيات.. قطاع الدفاع الهند الأصيل كشريكة في هذا المشروع، وهو أمر يعد مشروع براهموس مثالا عليه”.

وشملت المحادثات أيضا تحديد إطار مرجعي للمفاوضات على “اتفاقية تجارية تفضيلية” بين مانيلا ونيودلهي.

والهند منضوية في مجموعة “كواد” التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وأشارت بكين مرارا إلى أن الشراكة الرباعية التي أسسها رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، هدفها السيطرة على الصين.

بجم/لين/ص ك

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