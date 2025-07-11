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الرئيس الفيليبيني يزور الولايات المتحدة من 20 إلى 22 تموز/يوليو

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يعتزم الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور زيارة الولايات المتحدة من 20 إلى 22 تموز/يوليو، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجمعة.

وسيلتقي الرئيس الفيليبيني بنظيره الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث لمناقشة “الروابط الاقتصادية والدفاعية”، بحسب ما أفاد سفير الفيليبين في واشنطن خوسيه مانويل روموالديز وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه الزيارة فيما تواجه الفيليبين كغيرها من الدول زيادات جمركية أميركية بنسبة 20 %.

وبين مانيلا وواشنطن اتفاق دفاع متبادل يعود إلى العام 1951. وينفّذ البلدان بانتظام مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي في مناطق تطالب بها بكين. ومنذ وصول ماركوس إلى السلطة في العام 2022، عزّز الحليفان التعاون بينهما.

بام/م ن/الح

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