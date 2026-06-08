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الرئيس اللبناني يناشد إسرائيل السعي إلى الحوار بدلا من الحرب

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8 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون نداء علنيا نادرا إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين في مقابلة أذاعتها شبكة (سي.إن.إن) اليوم الاثنين قائلا إن “الحلول العسكرية لن توفر لكم الأمان والأمن لسكان الشمال”.

وأضاف عون “نحن جاهزون وملتزمون وراغبون، فهل أنتم كذلك؟ إذا كنتم كذلك، فلنجلس ونتحدث. وإذا لم تكونوا راغبين، فلن نعيش في أمن وأمان”.

وقال إنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والذي قال إنه “اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو غيره” وليس اتفاق سلام شاملا.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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