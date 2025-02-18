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الرئيس المصري يصل إلى إسبانيا لرفع مستوى العلاقات بين البلدين

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى إسبانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بكبار رجال الدولة ويشهد توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي “سيجري خلال زيارته إلى مملكة إسبانيا لقاءات مع جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الإسبانية الكبرى، فضلا عن مشاركته في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية”.

وأضاف أن الزيارة تتضمن أيضا “توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة”.

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