الرئيس المصري يصل الإمارات في زيارة أخوية

afp_tickers

1دقيقة

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء إلى الإمارات، في زيارة أخوية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان في استقبال السيسي لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت الوكالة أن حضر الاستقبال أيضا كل من نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أحمد مبارك المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين.