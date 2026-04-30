الزعيم الأعلى الإيراني: الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء

reuters_tickers

1دقيقة

30 أبريل نيسان (رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت اليوم الخميس إن فصلا جديدا يتشكل في الخليج ومضيق هرمز منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط.

وذكر الزعيم الأعلى أن طهران ستعمل على تأمين منطقة الخليج والقضاء على “انتهاكات العدو للممر المائي”.

وأضاف أن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم والفوائد الاقتصادية لجميع دول الخليج.

(إعداد محمد أيسم وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)