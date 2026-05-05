السجن لنائبتين موريتانيتين اتهمتا الرئيس بالتمييز العنصري

أصدرت محكمة في موريتانيا حكما بالسجن أربع سنوات على نائبتين معارضتين بتهمة اتهام الرئيس بالتمييز العنصري ضد السود وأحفاد العبيد في البلاد.

وُجهت للنائبتين مريم الشيخ وغامو عاشور تهمة وصف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يقود “نظام الفصل العنصري في موريتانيا”.

وحوكمتا بتهمة المسّ بالرموز الوطنية ونشر تصريحات تحض على الكراهية.

تنتمي النائبتان إلى “مبادرة إحياء الحركة المناهضة للعبودية” الحقوقية.

وفي قرارها الصادر مساء الاثنين، أمرت المحكمة في العاصمة نواكشوط أيضا بحذف المحتوى الرقمي الخاص بهما ومصادرة هواتفهما وإغلاق حساباتهما الإلكترونية.

ودانت المعارضة بشدة توقيف النائبتين ومحاكمتهما التي جرت تحت حراسة أمنية مشددة.

ونددت كتلتان معارضتان في البرلمان بما وصفتاه بأنه انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية.

أُلغي الرق رسميا في موريتانيا عام 1981، إلا أنه لا يزال قائما ويُعدّ موضوعا حساسا، رغم تشديد العقوبات عام 2015.

