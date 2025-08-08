السعودية تندد بقرار إسرائيل توسيع العمليات في قطاع غزة
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
(رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان يوم الجمعة أن المملكة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل توسيع نطاق العمليات في قطاع غزة.
وقال البيان “تندد المملكة العربية السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.
(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)