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السفارة الصينية في إسرائيل تنصح المواطنين بالمغادرة

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بكين (رويترز) – ناشدت السفارة الصينية في إسرائيل المواطنين الصينيين على العودة أو مغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية البرية في أسرع وقت ممكن نظرا لتدهور الوضع الأمني ​​واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وقالت السفارة في إشعار عبر وي تشات يوم الثلاثاء “في الوقت الحالي، يستمر الصراع الإسرائيلي الإيراني في التصاعد مع تضرر المنشآت المدنية وتزايد الخسائر المدنية مما يزيد الوضع الأمني ​​سوءا”.

وأوصى الإشعار المواطنين الصينيين بالمغادرة عبر المعبر البري باتجاه الأردن.

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