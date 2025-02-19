السلطات المغربية تقول إنها أحبطت “مخططا إرهابيا بالغ الخطورة”

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من زكية عبدالنبي

الرباط (رويترز) – قال بيان أمني مغربي يوم الأربعاء إن السلطات المغربية أفشلت مخططا إرهابيا وصفته بأنه “بالغ الخطورة”، كان يستهدف عدة مدن مغربية، واعتقلت 12 شخصا.

وأوضح البيان أن “المكتب المركزي للأبحاث القضائية” المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، أفشل المخطط الذي تم وضعه بتحريض من قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أنه تم اعتقال 12 شخصا بمدن العيون (كبرى محافظات الصحراء الغربية والخاضعة للسيطرة المغربية)، والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وأولاد تايمة وتامسنا ضواحي الرباط.

وتتراوح أعمار المعتقلين بين 18 و40 عاما ممن “بايعوا التنظيم المتشدد وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة”، بحسب البيان الأمني.

وقال البيان إن عمليات تفتيش منازل المعتقلين أسفرت عن مصادرة “أجسام ناسفة في طور التركيب…ومسامير ومواد كيميائية موصولة بأنابيب وأسلاك كهربائية متصلة بهواتف محمولة قصد التفجير عن بعد”.

وسبق وأن أعلن المغرب تفكيك عشرات الخلايا المتشددة منذ تفجيرات إنتحارية هزت الدار البيضاء في 16 مايو أيار عام 2003.