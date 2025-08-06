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السودان: الإمارات تمنع الطائرات السودانية من الهبوط في مطاراتها

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القاهرة (رويترز) – قالت سلطة الطيران المدني السودانية يوم الأربعاء إن الإمارات منعت الطائرات السودانية من الهبوط في مطاراتها، وذلك في أحدث مؤشر على التوتر بين البلدين.

وأضافت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) “فوجئت سلطة الطيران المدني وشركات الطيران السودانية بمنع السلطات بدولة الامارات العربية المتحدة شركات الطيران السودانية من الهبوط في المطارات الاماراتية كما قامت بمنع إقلاع طائرة إحدى شركات الطيران السودانية من مطار أبوظبي”.

وأردفت “تؤكد سلطة الطيران المدني أنها تتابع هذه التطورات مع الجهات المعنية، كما أنها تتابع مع شركات الطيران إعادة برمجة حجوزات الركاب المغادرين والقادمين من دولة الامارات العربية المتحدة”.

(تغطية صحفية حيداء طه ونفيسة الطاهر ويمنى إيهاب- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

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