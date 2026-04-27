السودان يحظر استيراد مجموعة كبيرة من الواردات لوقف تدهور قيمة العملة

27 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين بأن السودان قرر حظر استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية في محاولة لوقف انخفاض قيمة عملته.

وانخفض الجنيه السوداني، الذي كان قد ضعف بالفعل بشدة بسبب الحرب على مدى ثلاث سنوات، بنحو 10 بالمئة إلى 4100 مقابل الدولار منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وتشمل السلع، التي صنفت على أنها “كماليات وغير ضرورية” في توجيه وقعه رئيس الوزراء كامل إدريس، البسكويت والشوكولاتة والأكياس البلاستيكية والحاويات والفواكه والخضروات والأرز والأسمنت والدمى، بالإضافة إلى “المواد الخام للشركات”.

وأثار القرار انتقادات سريعة من جماعات الأعمال.

ووصف الصادق جلال الدين، رئيس الغرفة القومية للمستوردين السودانيين، هذا القرار بأنه “معيب ومؤذ للاقتصاد السوداني و غير مدروس”، قائلا إنه سينشئ ظروفا احتكارية لفئة قليلة مختارة.

ولم يتسن الاتصال بمكتب رئيس الوزراء للتعليق.

ودمرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدى ثلاث سنوات اقتصاد البلاد، وأدت إلى توقف معظم الصناعات وإصابة الزراعة بالشلل وزيادة تهريب الذهب مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري الكبير بالفعل. وفي بداية الصراع، كان سعر صرف الجنيه السوداني حوالي 600 جنيه مقابل الدولار.

ورغم نزوح حوالي 14 مليون سوداني، عاد الملايين مع استقرار الأوضاع في وسط السودان، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات، لا سيما المواد الغذائية ومواد البناء.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)