دراسة:حوالي نصف سكان سويسرا لديهم استعداد للانخراط في السياسة

أحد المراقبين يشير بإصبعه نحو صندوق الاقتراع في أحد مراكز التصويت بمدينة برن، في 24 Keystone / Alessandro Della Valle

تشير دراسة أعدتها جامعة بازل إلى تعبير أكثر من 40% من الأشخاص في سويسرا، عن رغبتهم في الترشح لمنصب سياسي، على الأقل من الناحية النظرية. وتظهر هذه الرغبات اختلافات واضحة بناءً على الجنس، والمنطقة اللغوية، والمستوى السياسي.

كشفت دراسة أجرتها كلية الاقتصاد بجامعة بازل، استنادًا إلى استطلاع وطني واسع النطاق تحت شعار “كيف حالك يا سويسرا؟”رابط خارجي من إعداد هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري (SSR)، أنّ 44% من سكان سويسرا قد فكروا بالفعل، على نحو جاد أو عابر، في إمكانية تولي منصب سياسي، ولا يستبعد 42% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع اتخاذ نفس القرار إذا عُرض عليهم ذلك.

وتشير هذه النتائج، حسبما أشار إليه الأشخاص معدّو هذه الدراسة الصادرة في مايو 2024، عن ارتفاع نسبي لمستوى الالتزام السياسي الكامن في سويسرا. ويُعرّف هذا المفهوم بأنه “دافعٌ كامن، وغير محدّد لتولي مسؤوليات في منصب سياسي”، سواء تجسّد ذلك بترشّح فعلي أم لا.

وقد تجلّى هذا الاستعداد لدى السويسريين والسويسريات بشكل خاص، خلال الانتخابات الفيدرالية التي شهدها أكتوبر 2023، والتي سجلت عددًا قياسيًا من المرشحين والمرشحات، إذ ترشّح حوالي 6 آلاف شخص للفوز بأحد مقاعد المجلس الوطني. وسُجّل نفس المستوى من الإقبال بالنسبة إلى انتخابات برلمان كانتون برن في عام 2022، والانتخابات البلدية في جنيف، التي أجريت في مارس الماضي.

ومع ذلك، هناك حالة استثنائية تخص الانتخابات البلدية في جنيف. فغالبًا ما تجد الأحزاب صعوبة في العثور على أشخاص مستعدّين.ات لتولي منصب سياسي. وقد كشف صادر في نوفمبر الماضي، عن كلية العلوم التطبيقية في زيورخ (ZHAW)، أنّ رغم عمليات الدمج، يجد ما يقرب من نصف البلديات صعوبة في العثور على مرشحين ومرشحات للسلطات التنفيذية.

ويشير معدّو الدراسة ومعدّاتها، إلى أن هناك فرقًا بين الاستعداد العام النظري والترشح الفعلي، عندما يتعيّن مواجهة المتطلبات الملموسة التي يفرضها الترشح لأيّ منصب، مثل الاستثمار في الوقت، والكفاءات المطلوبة. عندها فقط، يتسنى تقييم ما إذا كان الالتزام السياسي متوافقًا حقًا مع الحياة الشخصية لأيّ مرشح، أو مرشحة.

طاقة الشباب وتحفّظ النساء

يشير البروفيسور ألويس ستوتزر، الذي تولى إعداد الدراسة في جامعة بازل، إلى وجود طاقة غير مستغلة تتمثل في الشباب. تُظهر الدراسة أن الشباب هم الأكثر استعدادًا للمشاركة في العمل السياسي إذا تمت دعوتهم. ومن المثير للدهشة، أنّ هذه الفئة نادرًا ما تُعرض عليها فرصة التسجيل في القوائم الانتخابية.

تسلط بيانات الاستطلاع الضوء على حقيقة مهمة أخرى، وهي وجود فارق في مستوى الاستعداد بين الرجال والنساء. إذ تشعر النساء بأنهن أقل استعدادًا بشكل ملحوظ للترشح، حتى في حال تقديم هذه الفرصة لهن. ويعزو ألويس ستوتزر هذا الاختلاف في الاستعداد لدى الأجيال الأكبر سنًا إلى تأخر اعتماد حق التصويت للنساء في سويسرا، المتحقِّق فقط في عام 1971.

وتشير العديد من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدةرابط خارجي وكذلك في أوروبارابط خارجي إلى أن النساء، مثلما يذكر ذلك أستاذ الاقتصاد السياسي، غالبًا ما يحكمن على مهاراتهن السياسية بأنّها أدنى من مهارات الرجال، ما يجعلهن أقلّ رغبة في الترشّح للعمليات الانتخابية.

اختلافات بين المناطق

على المستوى الفردي، يُبدي الأشخاص المتجذّرون في بيئتهم المحلية، ميلًا أكبر إلى الانخراط في السياسة. وقد حدد الباحثون.ات عاملين اثنين: الاستثمار الاقتصادي، من خلال شراء مسكن عل سبيل المثال، والحضور الاجتماعي، مثل القيام بدور نشِط في إحدى الجمعيات.

وبشكل عام، تكشف الدراسة أيضًا وجود إقبال أكبر على المشاركة السياسية في البلدات الصغيرة، حيث يكون الشعور بالانتماء للمجتمع أقوى، والمشاكل أكثر قابلية للحلّ.

وتساعد هذه الذهنية السائدة البلدات الصغيرة على سدّ النقص في الكوادر السياسية، الذي أصبح يهدد مستقبل البلديات عمومًا.

اختلافات لغوية

كذلك يشير فريق البروفيسور ألويس ستوتزر إلى تباين آخر، ذي طابع لغوي هذه المرة. فنجد مثلًا أنّ الرغبة في الانخراط في العمل السياسي في سويسرا الناطقة بالفرنسية، أقل بكثير ​​منها في سويسرا الناطقة بالألمانية، أوفي منطقة تيتشينو الناطقة بالإيطالية.

إلى جانب ذلك، نلاحظ عند تحليل التفاوت بين الكانتونات، اختلافات كبيرة حتى داخل الكيان اللغوي الواحد، وخاصةً في سويسرا الناطقة بالألمانية. وفي هذا السياق، تبدو الكانتونات الناطقة بالفرنسية، الواقعة في الجزء الأوسط إلى الأدنى من سلّم القياس، أكثر تجانسًا، بينما تبدي منطقة تيتشينو مستوًى مرتفعًا نسبيًّا من المشاركة السياسية الكامنة.

لمحة عن الدراسة تستند دراسة جامعة بازلرابط خارجي إلى النسخة الأولى من استطلاع “كيف حال سويسرا؟”،رابط خارجي الذي أعدّه معهد gfs.bern للأبحاث بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري بين أبريل ومايو 2023. وشملت العينة 8،921 شخصًا، موزعين.ات على 1،463 بلدية و26 كانتونًا.

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد