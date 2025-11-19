استطلاع رأي: غالبية الناخبين تعارض مشروعي الخدمة المدنية وضريبة الميراث

نجحت الشبيبة الاشتراكية في إثارة النقاش بشأن فرض ضريبة على ميراث الثروات الكبيرة، ولكن فشلت في كسب تأييد أغلبية الأصوات المؤهلة للمشاركة في الاقتراع المزمع تنظيمه في سويسرا يوم 30 نوفمبر المقبل. Keystone / Philipp Schmidli

كشف استطلاع الرأي الثاني الذي أُنجز لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، أن اثنين من القضايا المطروحة في استفتاء 30 نوفمبر لن تحصلا على دعم الأغلبية.

وتعتزم الغالبية العظمى من السويسريين.ات، سواء من داخل البلاد أو خارجها، رفض ضريبة الميراث على الثروات الكبيرة وإنشاء خدمة مدنية ملزمة لكل المواطنين والمواطنات في سويسرا.

وقد تتكبّد الشبيبة الاشتراكية هزيمة نكراء في التصويت الفدرالي في 30 نوفمبر، وفقا لمسح ثان أجرته مؤسسة البحوث الاجتماعية ببرن (gfs.bern) لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

وقبل أكثر من 10 أيام من الاقتراع، قال 68% من الناخبين.ات إنهم يعارضون النص. وبالتالي فقد ارتفعت نسبة الذين لم يحسموا أمرهم.نّ بست نقاط مئوية في شهر واحد.

كما لا يحظى هذا الاقتراح بدعم المغتربين أيضا، رغم أنهم عادة ما يصوتون لصالح البيئة أكثر من السويسريين في الداخل. ويقول 64% من السويسريين في الخارج إنهم يرفضون هذا المقترح، بينما يؤيده 33% ولا يعرف 3% حتى الآن إن كانوا.نّ سيصوّتون لصالحه أم ضدّه.

وعمليّا، تدعو المبادرة إلى فرض ضريبة بنسبة 50% على الميراث والتبرعات التي تتجاوز عتبة 50 مليون فرنك. وسوف تستخدم العائدات لتمويل التدابير المناخية.

بيد أن هذه الفكرة لم تلقَ دعمًا يُذكر خارج صفوف الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، وفقا للاستطلاع.

الاستطلاع في الاستطلاع الثاني الذي أجري استعداداً للاقتراع الفدرالي المقرر في 30 نوفمبر 2025، استطلعت مؤسسة البحوث الاجتماعية ببرن آراء 12939 ناخباً وناخبة بين 5 و13 نوفمبر. ويبلغ هامش الخطأ الإحصائي +/-2.8 نقطة مئوية.

ويخشى أكثر من ثلثي الناخبين والناخبات من أن يضطر من يرثون شركة ما إلى بيعها لعدم امتلاكهم السيولة الكافية لدفع الضريبة، وهي حجة تترك أثرًا واضحًا في الرأي العام.

ورغم هذا فإن أغلب المشاركين والمشاركات في الاستطلاع ما زالوا يعتقدون أن الأثرياء لابد أن يساهموا بقدر أكبر في حماية المناخ، لأنهم مسؤولون عن أغلب الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي.

“تشكلت المعارضة لمبادرة الشبيبة الاشتراكية مبكرا ثم تعززت مرة أخرى في غضون شهر”، كما تلاحظ عالمة السياسة في مؤسسة البحوث الاجتماعية ( gfs.bern). وفي رأيها أن الحملة حولت الانتباه من المشكلة التي أثارتها المبادرة إلى الصعوبات التي قد يفرضها الحل المقترح. وتقول: “كل المؤشرات تؤكّد رفض المبادرة من قبل الأغلبية الناخبة”.

>> وأنتم.نّ، ما رأيكم.نّ؟

الخدمة المواطنية: حظوظ النجاح منعدمة

أما المقترح الآخر بشأن مبادرة الخدمة المواطنية، فلم يحقق بدوره دعمًا يُذكر.

لقد انهار أثناء الحملة الانتخابية الدعم لهذا النص، الذي يدعو إلى توسيع نطاق الالتزام بالخدمة لصالح المجتمع، المخصص حاليا للرجال، وتدعو المبادرة لتعميمه على كل السكان. وتتلخص الفكرة التي أطلقتها جمعية في جنيف في إرغام كل الأشخاص الحاملين للجنسية السويسرية على أداء خدمة لصالح المجتمع والبيئة.

ووفقا لاستطلاع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن 64% من المستطلعة آراؤهم يعارضون المبادرة، أي بزيادة 18 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه الوضع في الشهر الماضي. ولا يزال 32% فقط يؤيدون هذا الاقتراح، ولم يتمكن 4% من تكوين رأي بعد.

وتتشابه النسب بين السويسريين.ات في الداخل وفي الخارج، حيث يعارض 62% منهم النص، و يؤيده 34%، ولم يقرر 4% بعد.

وفي بداية الحملة الانتخابية، كانت المبادرة مدعومة في الأساس من قبل جمهور الناخبين من الأحزاب اليسارية. ولكن الأمر لم يعد كذلك. ومن الآن فصاعدا، لم تعد هذه المبادرة تجذب إلا الأشخاص المقربين من حزب الخضر الليبرالي .

وينعكس تقدم معسكر الرافضين.ات لهذا المشروع على مستوى الحجج المقدّمة. ويخشى 70% ممن شملهم الاستطلاع أن يؤدي إلزام الجميع بهذه الخدمة إلى تحميل الكانتونات تكاليف إضافية كبيرة. وقد اكتسبت هذه الحجة أهمية كبيرة.

وفي الوقت نفسه، أصبحت حجج الفريق المؤيد للمبادرة أقل جذبا. ولا تزال الفكرة الأساسية للمبادرة تقنع الأغلبية: حيث يرى 64% من المصوتين أن الخدمة المواطنية/ المدنية الشاملة من شأنها أن تعزز التضامن والوعي بالمسؤوليات الملقاة على عاتق المرء.

ومع ميل المبادرات عمومًا إلى فقدان الدعم مع تقدم الحملة الانتخابية، فقد يدفن الشعب السويسري فكرة خدمة المواطنين في 30 نوفمبر المقبل.

هل يجب استبدال الخدمة العسكرية بخدمة مدنية للجميع؟

تحرير: بولين توروبان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

مراجعة: مي المهدي

