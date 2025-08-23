هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟
نودّ أن نعرف تجربتك مع الهوية الرقمية، إذ سيصوّت الشعب السويسري في 28 سبتمبر على قانون ينظّم إسناد بطاقة الهوية الإلكترونية. شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ هل يسهل ذلك حياتك اليومية؟ وهل لديك مخاوف تتعلق بأمن بياناتك أو حماية خصوصيتك؟ وفي رأيك، هل ينبغي لسويسرا أن تتبنى النموذج نفسه؟
اطلع.ي على مقالنا التفسيري بشأن التصويت على قانون الهوية الإلكترونية:
اقتراع 28 سبتمبر: دعوة الشعب السويسري لحسم الجدل بشأن الهوية الرقمية
لا داعي للقلق كثيرًا بشأن أمن النظام - كل أسبوع يتم اختراق الشركات الكبرى - اسمك الأول اسمك الأول تاريخ ميلادك عنوانك البريدي رقم هاتفك وربما بطاقاتك المصرفية تتجول بالفعل على شبكة الإنترنت _وفي النهاية، دعنا نضحك - لقد قمت بالبحث في جوجل عن مستشار فيدرالي فامتلأ بريدي الوارد بالإعلانات عن كيفية أن تصبح رئيسًا للاتحاد الكونفدرالي في 7 أيام.
Il est inutile de s’inquiéter outre mesure de la sécurité du système chaque semaine de grandes entreprises se font hacker votre nom prénom date de naissance adresse postale numéro de téléphone et probablement vos cartes bancaires se promènent déjà sur le web__Et pour finir rions un peu je fais une recherche sur Google en tapant conseiller federal et ma boite mail est inondée de publicités comment devenir président de la confédération en 7 jours
طرحت الهند الهوية الإلكترونية في الهند في عام 2009 كمشروع، وتم منحها وضعًا قانونيًا من قبل حكومة ناريندرا مودي، التي أنشأت هيئة الهوية الفريدة في الهند (UIDAI)، وهي هيئة قانونية، في يناير 2016. اسم الهوية الإلكترونية في الهند هو بطاقة الهوية الإلكترونية "أدهار"، والآن أكثر من 99.9% من سكان الهند البالغين لديهم هذه الهوية الإلكترونية. والآن، تتم جميع عمليات المصادقة المصرفية والهاتف المحمول وغيرها من المصادقات الحكومية باستخدام تطبيق الهوية الإلكترونية أدهار للهاتف المحمول. وقد أدى ربط الحسابات المصرفية وضريبة الدخل إلى تحقيق الشفافية، حيث يتم تحويل المزايا الحكومية مباشرةً إلى الحساب المصرفي للفرد. وقد أصبح ذلك عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة في الحياة اليومية، خاصةً بالنسبة للجماهير الريفية.
India introduced e-ID in 2009 as a project, and it was given a legal status by the Narendra Modi government, which established the Unique Identification Authority of India (UIDAI), a statutory authority, in January 2016. The name of the e-ID in India is Aadhaar ID, and now more than 99.9% of India's adult population has this e-ID. Now, all bank, mobile, and other government authentications are done using the e-ID Aadhaar mobile App. The linking of bank accounts and income tax has brought transparency, with government benefits being directly transferred to an individual's bank account. This has become a game-changer in everyday life, especially for the rural masses.
أنا أعيش في السويد منذ بعض الوقت، ولا أرى سوى الجوانب الإيجابية لبطاقة الهوية الإلكترونية. فهي تجعل الكثير من الأمور أكثر سهولة في الحياة اليومية، كما أن الوصول إلى مختلف الخدمات مفيد للغاية.
Ich wohne seit geraumer Zeit in Schweden und stelle nur positive Aspekte einer elektronischen ID fest. Es erleichtert vieles im Alltag und der Zugang zu diversen Dienstleistungen ist sehr Vorteilhaft.
إنه حل يجلب فوائد أكثر من عيوبه
C’est une solution qui apporte plus de bénéfice que d’inconvénients
في فرنسا، حيث أعيش جزءًا من العام، أصبحت الهوية الإلكترونية أكثر انتشارًا في فرنسا، ولا يسعني في الوقت الحالي إلا أن أهنئ نفسي. أما بقية العام فأعيش في المغرب في منطقة ريفية حيث يستغرق وصول البريد إليّ أحياناً أسابيع. لم أتمكن من التصويت في الانتخابات الأخيرة لأنني لم أستلم أوراق التصويت في الوقت المناسب. قبل بضع سنوات، تم استخدام بطاقة الهوية الإلكترونية (فود) ولا أفهم لماذا لم تتكرر التجربة.
En France, où je réside une partie de l'année, l'e-ID se généralise et pour le moment je n'ai qu'à m'en féliciter. Je vis le reste de l'année au Maroc dans une zone rurale où le courrier met parfois des semaines à me parvenir. Je n'ai pas pu voter lors de la dernière votation n'ayant pas reçu le matériel de vote dans les temps. Il y a quelques années, l'e-ID avait été utilisé (Vaud) et je ne comprends pas pourquoi l'expérience n'a pas été renouvelée.
الأمر ليس خطيراً جداً. إذا كان لديك عنوان جيد، وإذا كنت تعمل، وإذا كنت معروفًا جيدًا، فلن تكون هناك أي مشكلة، ومع الشبكات الاجتماعية، أقل من ذلك.
Ce n'est pas trop grave. Si vous avez une adresse correcte, que vous travaillez, que vous êtes connu, il ne devrait pas y avoir de problème,et avec les réseaux sociaux, encore moins.
