هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

نودّ أن نعرف تجربتك مع الهوية الرقمية، إذ سيصوّت الشعب السويسري في 28 سبتمبر على قانون ينظّم إسناد بطاقة الهوية الإلكترونية. شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ هل يسهل ذلك حياتك اليومية؟ وهل لديك مخاوف تتعلق بأمن بياناتك أو حماية خصوصيتك؟ وفي رأيك، هل ينبغي لسويسرا أن تتبنى النموذج نفسه؟

اطلع.ي على مقالنا التفسيري بشأن التصويت على قانون الهوية الإلكترونية:

