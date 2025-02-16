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السيسي لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي: الدولة الفلسطينية “الضمانة الوحيدة” لسلام دائم

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي دونالد لاودر الذي يزور القاهرة، أن إقامة دولة فلسطينية هي “الضمانة الوحيدة” لسلام دائم في الشرق الاوسط.

وخلال استقباله لاودر، شدد الرئيس المصري على “أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم”، مشيرا إلى أن “مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن”، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وتجهد الدول العربية حاليا لايجاد بديل من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة تمهيدا لجعله “ريفييرا الشرق الأوسط”.

كذلك، تقضي الخطة التي رفضها العالم العربي والعديد من القادة الغربيين، بنقل سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة الى مصر والأردن خصوصا، الأمر الذي رفضه البلدان بشدة.

وأورد بيان الرئاسة المصرية أن لاودر “أبدى تقديره لدور مصر الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

وأكد أنه “يتطلع الى المقترح المصري/العربي بشأن غزة، مشددا على أن السلام هو الأمل ويتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين”.

ماف/ب ق/دص

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